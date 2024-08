Gemeente en politie maken eind aan vrijwel dagelijkse pro-Palestina-demonstratie op Dam

De politie heeft vandaag opnieuw ingegrepen bij een protest van pro-Palestina-demonstranten op de Dam. Ze mogen daar van de gemeente niet meer demonstreren. Er mag door hen nog wel gedemonstreerd worden op het Beursplein. Een van de demonstranten werd door agenten vanavond vanaf de Dam daarheen 'verplaatst'.

Foto via AT5-Whatsapp (0651190938)

De groep heeft afgelopen vrijdag van de gemeente een zogeheten Wom-brief gekregen waarin staat dat ze op grond van de Wet openbare manifestaties niet meer op de Dam mogen staan. In de brief stond dat deze organisatie de afgelopen tien maanden vrijwel dagelijks hier demonstreerde. In die tijd waren er klachten over onder meer geluidsoverlast, ook hebben er vechtpartijen en geweldsincidenten plaatsgevonden.

Quote "Ze sjouwden die persoon van Dam tot aan Beursplein" Getuige

Vanavond waren er enkele tientallen demonstranten in de binnenstad aanwezig. Demonstranten legden zich niet bij de beslissing van de gemeente neer. Daarom heeft de politie, er waren zo'n zes ME-busjes aanwezig, de groep naar het Beursplein gedreven. Een demonstrant verzette zich daartegen. Hij is niet opgepakt, maar wel opgetild door agenten, bevestigt een politiewoordvoerder. "Ze sjouwden die persoon van Dam tot aan Beursplein", vertelt een omstander aan AT5. Gisteren was de politie ook met meerdere ME-busjes in de binnenstad om te zorgen dat de groep zich aan de nieuwe regels hield. Ook toen moesten ze verplaatst worden naar het Beursplein. Een deel van de groep ging later nog demonstreren in het Centraal Station, maar het bleef verder rustig.

De demonstratie op 7 augustus AT5

De demonstratie op 7 augustus AT5

De demonstratie op 7 augustus AT5

De demonstratie op 7 augustus AT5 Volgende

"Het demonstratierecht gaat ver, maar kent grenzen", laat een woordvoerder van burgemeester Halsema aan AT5 weten. "Op de Dam is een onhoudbare situatie ontstaan door de dagelijkse demonstratie in de avonduren. Er is sprake van structurele en ernstige geluidsoverlast bij bewoners en ondernemers, onder meer door gebruik van megafoons en het spelen van harde muziek tot laat, soms diep in de nacht."

Quote "De organisatie is meerdere keren gewaarschuwd, maar houdt zich keer op keer niet aan afspraken" Woordvoerder burgemeester Halsema

Ze zegt dat omwonenden zich niet veilig voelen. "Er zijn meerdere gesprekken gevoerd en de organisatie is meerdere keren gewaarschuwd, maar houdt zich keer op keer niet aan afspraken en aan de voorschriften die aan de demonstratie zijn gesteld." Ondernemers lieten eind juni al aan AT5 weten dat ze vonden dat het grote aantal demonstraties (overigens hadden ze het daarbij niet alleen over de pro-Palestina-demonstraties) leidde tot geluidsoverlast en een gevoel van onveiligheid.