Rechterrijstrook A2 blijft voorlopig dicht, weghalen geluidsscherm bleek ingewikkeld

Donderdag 25 juli werden er scheuren in de betonnen wand bij Abcoude ontdekt. Volgens Rijkswaterstaat moest de vluchtstrook en de rechterrijstrook daarom uit veiligheidsredenen dicht. Het plan was om de beschadigde panelen een week later weg te halen en in ieder geval de rechterrijstrook daarna weer vrij te geven.

Het duurde die vrijdag vier uur lang totdat er een paneel verwijderd was. "Er is besloten om de operatie op dat moment te stoppen. Omdat niet alle panelen verwijderd zijn, blijven de rechterrijstrook en vluchtstrook afgesloten voor de veiligheid van het verkeer en is de maximale snelheid 90 km per uur." In de praktijk is dat, waarschijnlijk door filevorming, vaak 70 of 50 kilometer per uur.

De afsluiting en lagere maximumsnelheid zorgen tijdens de spits regelmatig voor files op het stuk tussen Holendrecht en Vinkeveen, helemaal omdat een deel van de automobilisten niet naar de rijstroken links gaat en er een snelheidsverschil zit tussen de rijstroken links en rechts. Invoegen vanuit Abcoude is door dat snelheidsverschil niet altijd ongevaarlijk.