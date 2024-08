Zeven aanhoudingen na ontbonden pro-Palestinademonstratie

Een politiewoordvoerder laat weten dat drie van de verdachten de vordering om zich te verplaatsen niet wilden opvolgden. Locoburgemeester Rutger Groot Wassink had de demonstratie even daarvoor ontbonden omdat de activisten zich niet aan de voorwaarden, zoals het demonstreren op het Beursplein in plaats van de Dam, hadden gehouden.

Een demonstrant werd aangehouden vanwege het beledigen van een agent. Drie demonstranten konden zich niet identificeren en werden daarom opgepakt.

Geluidsoverlast

Vrijdag kreeg deze groep pro-Palestina-demonstranten van de gemeente te horen dat ze niet meer op de Dam mogen demonstreren, zo bleek vandaag. Volgens een woordvoerder van burgemeester Halsema was de situatie op de Dam, waar de groep bijna dagelijks stond, onhoudbaar door geluidsoverlast en vechtpartijen.

De demonstranten wilden die nieuwe regels naast zich neerleggen en toch op de Dam demonstreren, maar dat heeft de politie weten te voorkomen.