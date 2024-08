Man (23) overleden bij steekpartij Hoofddorpplein, verdachte (55) aangehouden

Bij een steekpartij op het Hoofddorpplein in Zuid is vannacht een 23-jarige Amsterdammer om het leven gekomen. Kort na het incident werd in de buurt een 55-jarige man als verdachte aangehouden.

Het incident gebeurde rond 2.00 uur. Op X meldt de politie dat het slachtoffer bij de steekpartij zwaargewond raakte. Agenten en ambulancepersoneel probeerden de man nog te reanimeren, maar hij overleed ter plekke. De verdachte werd kort na de steekpartij aangehouden.

Kort daarna werd in de buurt van het incident een verdachte aangehouden. Het gaat om een 55-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats.

Chillen

Vrienden van het slachtoffer vertellen aan Het Parool dat ze op het plein aan het "chillen" waren toen het gebeurde. Volgens hen werd hun vriend toen hij tegen een boom wilde plassen aangevallen door een man die in een portiek onder een zeil vandaan kwam. Vermoedelijk lag hij daar te slapen.

Buurtbewoners zeggen tegen de krant dat het slachtoffer over de man heen wilde plassen. De vrienden zeggen dat, als hij dat als hij dat heeft gedaan, dit 'zeker niet met opzet' gebeurde.

De politie laat weten deze verhalen ook gehoord te hebben, maar een woordvoerder benadrukt dat het nog 'te vroeg in het onderzoek is' om hier uitsluitsel over te geven. "We moeten eerst echt nog meer getuigen spreken om een goed beeld te krijgen van wat er is gebeurd."

Politie zoekt taxichauffeur

Iemand die mogelijk veel gezien heeft, is een taxichauffeur die om 2.02 uur langs het Hoofddorpplein reed. Volgens de politie stapte hij even uit, om korte tijd later weer door te rijden. "Mogelijk heeft deze persoon het zien gebeuren", aldus de woordvoerder, die aangeeft graag met de chauffeur in contact te komen.

Getuigen kunnen via het telefoonnummer 0900-8844 contact opnemen met de politie.