Kale & Kokkie hadden het Grieks benauwd: "Wout Weghorst komt zeker naar Ajax"

Het was bloedheet en benauwd voor de Ajaxspelers in het Griekse stadion donderdagavond, en Kale & Kokkie kregen het ook steeds benauwder naarmate de wedstrijd tegen Panathinaikos vorderde. Toch: lekker schot van Berghuis, 0-1 winst, strik eromheen en door. Alhoewel: "Misschien is het tijd dat Kenneth Taylor even op het bankje gaat." En zondag komt alweer Heerenveen met de nieuwe trainer Van Persie op bezoek.