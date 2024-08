Cameratoezicht bij Anne Frank-standbeeld in Zuid na bekladdingen

De politie heeft camera's opgehangen op het Merwedeplein in Zuid bij het standbeeld van Anne Frank. Op 9 juli werd er met rode verf "Gaza" op de sokkel het beeld gekalkt. Dat gebeurde op 4 augustus nog een keer, toen was de tekst "Free Gaza". Ook waren de handen van het beeldje roodgeverfd.

Eerder deze week zei een woordvoerder van de burgemeester nog tegen De Telegraaf dat er geen camera's zouden komen. Dat ging om het cameratoezicht dat de gemeente kan plaatsen, zegt de woordvoerder tegen AT5. Dat kan alleen worden ingezet als de veiligheid van mensen in het geding is en dat is hier niet het geval.

Anti-graffiti coating

De camera's die nu door de politie zijn opgehangen zijn zogenoemde opsporingscamera's. De gemeente heeft bovendien verlichting bij het beeldje neergezet, zodat het 's nachts goed zichtbaar is. De gemeente heeft bewoners een brief gestuurd om hen te informeren. Ook wordt hen in de brief gevraagd om alert te zijn en het te melden als ze iets verdachts zien.

De gemeente heeft ook nog gekeken of 'anti-graffiti coating' een optie was, maar dat bleek niet nodig. Het standbeeld heeft namelijk al een beschermlaag, waardoor graffiti relatief makkelijk te verwijderen is.