Buurt in Amstelveen is klaar met mysterieus autowrak: "Deze kutbus staat hier al 2 jaar"

Volgens een ondernemer op de hoek van de Van der Hooplaan in Amstelveen staat hij er al meer dan 2,5 jaar: een vervallen witte bus. De ruiten zijn ingetikt, de banden lek en inmiddels is de bus ook bedekt met graffiti. De buurt is er helemaal klaar mee. "Het is geen gezicht."

AT5

"Deze kutbus staat hier al bijna twee jaar! Doe iets gemeente Amstelveen. Groetjes, de buurt." De teneur van de graffiti op het autowrak is niet erg diplomatiek, maar veel omwonenden aan de Van der Hooplaan in Amstelveen kunnen zich wel in de strekking van de bekladding vinden. "Niet fris voor de natuur, de omgeving en de buren", zegt Mounim, die al 40 jaar in de buurt woont. "Ik begrijp ook niet waarom het busje er al zolang staat."

Ook de binnenkant van de bus is een bende - AT5

Meneer Purperhart woont op IJburg en is regelmatig op de Van der Hooplaan om zijn vriendin te bezoeken. "Hij staat er al een poosje", zegt hij. "Als de fik er maar niet ingaat. Dat is het laatste wat we willen hebben." Geduld is op Sam Ridder nam deze zomer de slagerij op de hoek van de straat over. Zijn voorganger, Fred, had een theorie over het busje. "Fred zegt dat het busje er al 2,5 jaar staat. Minimaal. En dat de wegenbelasting gewoon is betaald, daarom kan de gemeente en de politie hem niet weghalen." Maar inmiddels lijkt ook hun geduld op. Een geplastificeerde brief van de gemeente Amstelveen, met dagtekening 8 augustus jongstleden, sommeert de eigenaar het wrak te verwijderen. Anders zal de gemeente dat laten doen – op kosten van de eigenaar.