Annet wordt gek van lawaai van 'racebaan' Cornelis Lelylaan

Op deze warme dagen zit Annet uit Nieuw-West liever niet op haar balkon. Ze wordt naar eigen zeggen namelijk gek van het geluidsoverlast van de autoweg waar ze vanaf haar balkon op uitkijkt. "Ik zie er soms tegenop om naar huis te gaan."

De Cornelis Lelylaan is een van de vijf nieuwe plekken waar de gemeente lawaaiflitsers heeft geplaatst die meten hoeveel geluid er wordt geproduceerd door motoren en auto's. Op deze website kan iedereen lezen hoe vaak er een uitlaatgeluid van meer dan 80 decibel - dat vindt de gemeente te hard - te horen is. Zo was dat gisteren bijvoorbeeld 61 keer het geval en afgelopen vrijdag al een stuk meer: namelijk 97 keer.

Quote "Gelukkig is mijn hond doof" Annet Terpstra

Annet Terpstra woont al een jaar of tien vlak bij de weg en heeft het idee dat de geluidsoverlast alleen maar toeneemt. "Toen ik hier kwam wonen was het echt een stuk minder. "Nu raak ik echt overprikkeld door al het verkeersoverlast hier. Eigenlijk word ik elke nacht wel een keertje wakker."

Ook buren van Annet hebben last van geluidsoverlast: "Ik zou verhuizen" - AT5

Op dit moment is de Cornelis Lelylaan een 70 kilometer weg. De bedoeling was dat het in 2024 veranderd zou worden naar 50, maar inmiddels laat de gemeente weten dat dit vanwege aanpassingen in de weg, nog wat later wordt. Onbegrijpelijk vindt Annet. "Ik lach, maar eigenlijk kan ik wel huilen", vertelt ze vanaf haar balkon.

Reactie gemeente: "We zijn van plan de maximumsnelheid op de Lelylaan te verlagen van 70 km/u naar 50 km/u. Om die aanpassing te kunnen doen bleek het noodzakelijk enkele aanpassingen aan de weginrichting uit te voeren. Die aanpassingen zullen leiden tot langzamer rijdend verkeer. Doordat die aanpassingen eerst moeten worden uitgevoerd verwachten we de snelheid niet zoals eerder gepland dit jaar, maar volgend jaar te verlagen. Ook onderzoeken we of het in de tussentijd al mogelijk is een digitaal bord op te hangen dat autobestuurders waarschuwt als zij te hard rijden."