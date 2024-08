Wederom aanhouding na pro-Palestinaprotest op de Dam

De politie heeft vanavond, net als gisteren ingegrepen, na een pro-Palestina-demonstratie op de Dam. Die demonstraties mogen van de gemeente sinds een week niet meer op die plek worden gehouden. Demonstranten deden dat toch. Toen ze door de politie van de Dam richting Centraal Station werden gestuurd, bespuugde een van de demonstranten een politie-agent. Zij werd daarna in een winkel aangehouden.

Rond 20.15 uur probeerde de politie de demonstranten van de Dam naar het Beursplein te leiden. Sinds een week mogen de pro-Palestina-demonstranten niet meer op grond van de Wet openbare manifestaties namelijk niet meer op de Dam demonstreren, op het Beursplein mag dat nog wel. De demonstranten waren echter niet van plan om op het Beursplein te gaan staan en keerden via de Nieuwendijk weer terug naar de Dam.

Daar greep de politie rond 20.45 uur voor de tweede keer in. Weer werden de demonstranten het Damrak opgestuurd. Daar werd een politie-agent bespuugd door een vrouwelijke demonstrant. Zij werd daarna in een winkel op het Damrak aangehouden en naar het politiebureau aan de Nieuwezijds Voorburgwal gestuurd.

De organisatie demonstreerde de afgelopen tien maanden bijna dagelijks op de Dam. In die tijd waren er klachten over onder meer geluidsoverlast en zouden er vechtpartijen en andere geweldsincidenten zijn geweest. Volgens een woordvoerder van burgemeester Halsema was "een onhoudbare situatie" ontstaan. Daarom werd besloten de demonstraties op de Dam niet meer toe te laten.

Ook donderdag aanhoudingen

Woensdag was de politie al met meerdere ME-busjes in de binnenstad om te zorgen dat de groep zich aan de nieuwe regels hield. Maar dat gebeurde toen niet, waarna de groep door de politie alsnog naar het Beursplein werd verplaatst. Een deel van de groep ging daarna demonstreren bij het Centraal Station.

Ook gisteren greep de politie weer in. Er werden zeven demonstranten aangehouden achter het Centraal Station. Drie van de verdachten volgden de vordering van de politie om zich te verplaatsen niet op en werden daarom opgepakt. Een demonstrant werd aangehouden vanwege het beledigen van een agent. Drie demonstranten konden zich niet identificeren en werden daarom opgepakt.