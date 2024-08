GGD waarschuwt voor warme maandag: "Voeten in teiltje water"

Hitte kan volgens de GGD 'grote gevolgen' hebben voor de gezondheid. "In de stad warmt het tijdens hete dagen extra op. Vooral op zonnige plekken, op straat en in gebouwen."

Geen alcohol

Om het hoofd toch koel te houden, wordt aangeraden om genoeg water te drinken. Alcohol moet juist vermeden worden.

Ook adviseert de GGD om dunne kleding te dragen en een pet of hoed op te doen. "Gaat u toch in de zon, smeer uzelf dan goed in. Doe ’s middags geen dingen waarbij u veel beweegt Verplaats sportafspraken."

Koele plek

Een lauwe douche kan ook helpen. En: "Ga met uw voeten in een teiltje water. Houd uw huis koel. Houd ramen en deuren dicht als de temperatuur buiten hoger is dan binnen." Wie toch last krijgt van hitte in huis, kan een koele plek zoals het Amsterdamse Bos of de bibliotheek opzoeken.

Eerder deze week ging Buienradar uit van een temperatuur van 35 graden. Inmiddels voorspelt de weersite dat het maandag 32 graden wordt.