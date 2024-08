Gerechtshof: medewerker coffeeshop onterecht ontslagen, werkgever moet schade vergoeden

De werknemer werd in 2023 ontslagen omdat hij volgens de coffeeshop transacties niet op de kassa had aangeslagen, zakjes wiet en hasj zou hebben afgeroomd en geld uit de kassalade in zijn zak zou hebben gestoken. Een aantal maanden later vond er al een rechtszaak over de kwestie plaats. De kantonrechter oordeelde toen dat het ontslag op staande voet terecht was, maar de ontslagen medewerker ging in hoger beroep.

Eerlijk

Het gerechtshof schrijft in het vonnis dat de medewerker de verkopen inderdaad niet altijd meteen aansloeg, maar dat later wel deed en dat hij daar eerlijk over was. Ook was hij bevoegd om fooien uit te delen onder het personeel. Dat hij het geld soms ten onrechte in de kassa en niet altijd in de fooienpot deed, was geen dringende reden voor ontslag. Het leidde ook niet tot kassa- of voorraadtekorten.

Er is verder uitvoerig naar camerabeelden gekeken om te zien of hij zakjes wiet inderdaad afroomde, door bijvoorbeeld van één zakje wiet, twee zakjes te maken. Het gerechtshof stelt dat er inderdaad 'gerommeld' met de zakjes werd, maar dat dat gebeurde omdat de medewerker de hoeveelheid en kwaliteit controleerde. Hij voelde bijvoorbeeld of er takjes in zakjes wiet zaten. In het vonnis wijst het gerechtshof er ook op dat de medewerker bijna acht jaar in dienst was bij The Bulldog en dat er in die tijd nooit eerder problemen waren.

Vergoeding

De medewerker wilde 25.000 euro voor een zogeheten 'billijke vergoeding'. Dat is een vergoeding die de rechter kan toekennen omdat de werkgever zich niet als een goede werkgever heeft gedragen. Nadat hij werd ontslagen kreeg hij namelijk geen WW-vergoeding en ook vindt hij dat zijn goede naam is aangetast. Het gerechtshof vindt dat bedrag te hoog, onder meer omdat hij door het personeelstekort in de horeca wel snel een nieuwe baan had kunnen vinden.

Een bedrag van 6000 euro aan vergoeding vindt het gerechtshof wel terecht. De coffeeshop moet de man daarnaast zo'n 4600 euro aan schadevergoeding en 5200 euro transitievergoeding betalen. Ook moet de coffeeshop hem nog 2100 euro ten ontrechte ingehouden salaris terugbetalen. Verder draait de coffeeshop op voor zijn proceskosten, het gaat onder meer om 2400 euro aan advocaatkosten.