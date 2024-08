Volle kantine van Pinoké ziet hoe hockeyvrouwen goud binnenslepen

Een pittige wedstrijd. Dat was de verwachting bij hockeyclub Pinoké gisteren. Hockeyliefhebbers van 120 bedrijven in de stad kwamen daar samen om, na een onderlinge competitie, de finalewedstrijd tussen de Nederlandse en Chinese hockeysters te kijken. Het werd een spannend duel, waarin de Nederlandse hockeyvrouwen op het laatste moment met shoot-outs goud pakten.

Normaal zijn er in de zomer geen wedstrijden bij Pinoké in het Amsterdamse Bos. Maar vanwege een zomercompetitie tussen 120 bedrijven is dat de komende negen weken anders. Een mooie kans natuurlijk om samen de finale op groot scherm te kijken. Opvallend genoeg heeft het Chinese team in aanloop naar de Olympische Spelen nog bij Pinoké getraind.

Spannend tot het eind

Na de winst van de heren afgelopen donderdagavond zijn de verwachtingen hoog. "Yibbi Jansen gaat er natuurlijk weer een paar inleggen."

Maar na 6 minuten scoort de Chinese Chen Yi. Dat het een pittige strijd zou worden was al de verwachting van Pinoké-coach Daan Sabel. Voormalig bondscoach van Oranje, Alyson Annan, is nu de coach van de Chinezen. Ze kent ons team van binnenuit."