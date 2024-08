Geblokkeerd cruiseschip vertrekt zes uur later dan gepland uit haven IJmuiden

Duizenden vakantiegangers zijn vanmiddag met bussen van de Amsterdamse Passenger Terminal naar IJmuiden gebracht. Daar gingen ze aan boord van Jewel of the Seas, het cruiseschip dat vanochtend vroeg noodgedwongen aanmeerde in de IJmondhaven omdat een groep activisten van Extinction Rebellion de doorgang blokkeerden . Het schip zou uiteindelijk zes uur later dan gepland vertrekken.

Eigenlijk zou het schip vanmiddag om 17.00 uur vanuit Amsterdam richting Noorwegen vertrekken, maar dat gaat door het protest niet meer lukken. Iets voor 23.00 uur werd het ruime sop weer gekozen, zo is te zien via de website Marinetraffic.com.

"De rederij heeft ons met bussen vanuit Amsterdam hiernaartoe gebracht", vertelt een Amerikaanse man bij de Fellison Cruise Terminal in IJmuiden. "En we vertrekken zodra iedereen aan boord is, maar dat zal wel later dan gepland zijn."

'Hoge kosten, veel vertraging'

Het protest van Extinction Rebellion was een aanklacht tegen de cruise-industrie, lieten ze vanochtend op X weten. Ipo Evers, die een koffiezaak in de Amsterdamse Passengers Terminal runt, vindt het protest niet in verhouding staan tot de gevolgen. "Een kleine groep activisten moet bedenken wat ze doen, onschuldige mensen missen hun vlucht, heel hoge kosten, en vandaag heel veel vertraging."

Het XR-protest was rond 7.00 uur vanochtend afgelopen. Als het schip daarna alsnog was doorgevaren naar Amsterdam, zouden veel passagiers hun aansluitende vlucht hebben gemist, zo liet havenbedrijf Port of Amsterdam eerder vandaag aan NH weten.

Daarom werd besloten om hen met bussen naar Amsterdam en Schiphol te brengen. Enkele reizigers namen op eigen initiatief (en kosten) een taxi om er zeker van te zijn dat ze op tijd op het vliegveld zouden aankomen.