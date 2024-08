Premier Schoof over dreigende uitzetting Mikael: 'heel ingewikkeld en ongemakkelijk'

De Raad van State oordeelde vorige week dat de in Amsterdam geboren Mikael en zijn moeder terug moeten naar Armenië. Het tweetal heeft geen verblijfsvergunning en is te lang uit beeld van de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) geweest, aldus de hoogste bestuursrechter. De Raad van State erkende dat het voor Mikael lastig kan zijn dat hij moet vertrekken naar een land waar hij niet eerder is geweest. Zijn moeder kwam in 2010 vanuit Armenië naar Nederland.

'Besluitvorming integer'

Schoof begrijpt dat Mikael en zijn familie zich verzetten tegen de uitspraak van de Raad van State, zegt hij gisteravond. Tegelijkertijd vertrouwt de premier, oud-IND-baas, op de integriteit van de hoogste bestuursrechter, de immigratiedienst en de minister. "En op een gegeven moment is een besluit een besluit". Eerder zei minister Marjolein Faber (Asiel, PVV) al geen uitzondering voor Mikael te maken.

De zaak maakt landelijk veel los. Een petitie tegen de dreigende uitzetting is al ruim 80.000 keer ondertekend en afgelopen woensdag liepen ruim vierhonderd mensen mee met een zogeheten solidariteitsmars in Zuidoost.