Verdriet om brand buurtboerderij: "Het is mijn alles eigenlijk"

Iemand die er elke zondag van 11.00 tot 15.00 werkt, noemt het vreselijk. "Ik hou van mijn werk hier. Het is mijn alles eigenlijk. De buurtboerderij. En het gaat zeker een halfjaar duren voordat het allemaal gerepareerd is. Want het hele dak is gewoon naar zijn grootje."

"Het is heftig, ongelooflijk", zegt een buurtbewoner. "Hoe zou het gebeurd zijn? Die vlammen..." Over de oorzaak kon de brandweer vandaag nog niks zeggen. Er zijn geen mensen of dieren gewond geraakt.

Om 16.20 uur gaf de brandweer het sein brand meester.