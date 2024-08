Extinction Rebellion blokkeert opnieuw cruiseschip, politie grijpt nu wel in

Een woordvoerder van Port of Amsterdam, het Amsterdamse havenbedrijf, bevestigt aan AT5 dat het schip naar Amsterdam zou komen. Het is nog onduidelijk of het schip uiteindelijk naar de stad zal kunnen varen.

Het is de tweede keer dat de activisten een zeecruiseschip blokkeren. In de nacht van vrijdag op zaterdag gebeurde het ook al. Ze hadden zich vastgeketend aan het hek. De politie greep niet in en het cruiseschip is uiteindelijk blijven liggen in IJmuiden. Passagiers gingen met bussen naar Amsterdam of Schiphol.

Rond 15.30 uur lieten de activisten weten dat ze de sluis weer hadden geblokkeerd. Het bleef urenlang onduidelijk of de politie in zou grijpen. Zo'n twee uur later liet de gemeente Velsen weten dat de loco-burgemeester de demonstratie heeft ontbonden.