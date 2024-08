Doelman Rulli vertrekt naar Marseille

Ajax-doelman Gerónimo Rulli vertrekt per direct naar Olympique Marseille. Ajax laat vanavond weten overeenstemming te hebben bereikt met de Franse club.

De doelman speelde in januari 2023 voor het eerst voor Ajax. Hij speelde er 32 officiële wedstrijden. Vorig seizoen raakte hij geblesseerd, maar inmiddels is hij weer fit. Toch zet Ajax vaak een andere keeper, zoals vandaag tegen Heerenveen Remko Pasveer, in.

"Bij ons heeft hij te maken met flinke concurrentie en we begrijpen zijn wens om te vertrekken", laat technisch directeur Alex Kroes weten. "Wij hebben hem veel succes gewenst bij de voortzetting van zijn carrière in de Ligue 1."