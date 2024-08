Man anderhalf uur ontvoerd in auto: daders ongeveer twee jaar de cel in

De rechtbank heeft deze week celstraffen van rond twee jaar cel opgelegd voor een ontvoering in december vorig jaar. De daders wachtten het slachtoffer op, dwongen hem in een auto te stappen en reden anderhalf uur met hem rond.

Het slachtoffer stond op 4 december voor de deur van zijn woning zijn hond uit te laten. Op straat stond een grijze auto geparkeerd met daarin twee mannen. Zij zeiden dat het slachtoffer de auto in moest stappen. Toen hij dat niet deed, kwam er een andere dader vanachter een boom vandaan. Die ontvoerder drukte een pistool dat in een sok was gewikkeld, later bleek het een speelgoedpistool, tegen het lichaam van het slachtoffer.

Melding

In de auto werd hem gezegd dat 'het geld deze kant' op moest komen. Na een tijdje stapte er een vierde man in die het slachtoffer zei dat hij eerlijk moest zijn. De ontvoerde man kreeg in de auto klappen tegen zijn hoofd en lichaam. Uiteindelijk maakte de politie een eind aan de ontvoering. Agenten hadden een melding gekregen van iemand die dacht dat er een autoinbraak plaatsvond en het slachtoffer kon tegen een agent fluisteren dat hij ontvoerd was. De agenten vonden in de auto twee nepwapens en één geladen vuurwapen.

"Het incident moet voor het slachtoffer uiterst angstaanjagend zijn geweest", schrijft de rechtbank in een van de vonnissen. "Het geweld en de vrijheidsberoving, die maar liefst anderhalf uur heeft geduurd, is uiteindelijk door de komst van de politie beëindigd, niet door verdachte of zijn medeverdachten. De rechtbank vindt het voorval verontrustend, mede omdat het er alle schijn van heeft dat het hier gaat om een zakelijk geschil in het criminele circuit, dat kennelijk nog niet is opgelost."