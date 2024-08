Samme duikt met podcastserie in de geschiedenis van de Kleine Komedie

Een fietsenstalling voor bankmedewerkers in de Tweede Wereldoorlog, maar ook oprichtingsgeld uit de slavernij. Het komt allemaal voorbij in de podcast van Samme Kors. In drie afleveringen duikt hij in de geschiedenis van het oudste theater van de stad: "Zonder slavernij bestond dit theater niet."

Het theater aan de Amstel wordt in 1786 opgericht, althans: het 'Theatre Francais sur l'Erwtenmarkt' komt daar te staan, later heet dat pas de Kleine Komedie. Het is een theater vol verhalen, waarvan een deel al bekend was voor Samme Kors. "Ik had er een bijbaan, maar daar deden altijd dezelfde verhalen de ronde. Dus ik wilde me er nog meer in onderdompelen." Voor het Parool vertelt hij dit in een podcastreeks van drie afleveringen.

Vanaf 1786 kan de elite in het gebouw genieten van het Franse repertoire, waar eerder nog geen plek voor was. Het heeft vele verhalen gekend: het diende als fietsenkelder voor bankmedewerkers tijdens de Duitse bezetting en het fungeerde als kerk waar niet-gelovige Amsterdammers moesten worden bekeerd. Maar een belangrijke vraag die Samme in zijn podcast wil beantwoorden: waar kwam het geld vandaan in het allerbegin?"

Slavernijgeld

"Al snel kwam ik erachter dat de oprichter, Henry Hope, betrokken was in het slavernijverleden." Samme onderzocht op welke manier: "Hadden ze zelf bijvoorbeeld slaven?" Hij komt erachter dat de oprichter en eerste investeerders samen een flink aandeel hadden in de Slavenhandel en dat de Kleine Komedie dus ook door slavernijgeld kon worden opgericht.