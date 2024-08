Politie: aangehouden man fatale steekpartij Hoofddorpplein vermoedelijk niet de dader

De 55-jarige verdachte die kort na de dodelijke steekpartij op het Hoofddorpplein in Zuid werd aangehouden, is vermoedelijk niet de dader. Dat concludeert de politie na onderzoek. De man is inmiddels op vrije voeten gesteld, maar blijft vooralsnog wel verdachte. Bij de steekpartij kwam een 23-jarige Amsterdammer om het leven.

De steekpartij gebeurde in de nacht van donderdag op vrijdag rond.2.00 uur. Het slachtoffer zou - toen hij tegen een boom aan het plassen was - zijn aangevallen door een man die onder een zeil vandaan was gekomen, meldde Het Parool eerder.

De politie hield kort na de steekpartij in de buurt van het Hoofddorpplein een 55-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aan. Maar op basis van onder andere het signalement van de dader, vermoedt de recherche dat hij niet de dader is. Hij is op vrije voeten gesteld, maar blijft voorlopig wel verdachte.

In het onderzoek zijn onder meer sporen veiliggesteld en zijn getuigen gehoord. Om een beter beeld te krijgen van wat er zich die nacht heeft afgespeeld, is de recherche nog op zoek naar getuigen. De verdachte waar de politie nog naar op zoek is, zou zijn gevlucht via de Aalsmeerweg in de richting van het Aalsmeerplein.