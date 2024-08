Advertentie West nl Afgebrande buurtboerderij is een groot gemis voor vrijwilligers: "Dit is mijn familie"

Afgelopen zondag brandde de zolder van buurtboerderij 'Ons Genoegen' op de Spaarndammerdijk volledig uit. De boerderij is al vijftien jaar een buurtcafé en een sociale werkplek. Voor de 35 vrijwilligers die hier dagelijks komen is het wegvallen van de boerderij een groot gemis.

AT5

Vrijwilliger Manuella van Schoonhoven was zondagochtend op de boerderij om te beginnen aan haar dienst. Ze werkt al zes jaar als kok met veel plezier bij 'Ons Genoegen'. "We waren netjes opgestart en koffie aan het drinken toen het brandalarm af ging. Overal kijken, maar we zagen niks. Toen ging het alarm nog een keer af en toen zagen we de rook uit het dak komen." De brand woedde zeker zes uur en de schade is groot. "Ik hoop heel erg dat we weer terug kunnen naar deze plek, maar als ik het dak zo zie, gaat dat wel even duren. Ik zeg altijd dat ik getrouwd ben met de boerderij. Nu is 'ie weg", vertelt Manuella.

Structuur Het pand is van de gemeente en de buurtboerderij wordt gerund door De Regenbooggroep. Coördinator Maikel Vogels benadrukt dat het opvangen van vrijwilligers en buurtbewoners nu voorop staat. "Het is echt een hele belangrijke plek voor veel mensen. We hebben een jongen die hier al vijftien jaar elke vrijdag helpt met de afwas. Hij heeft nog geen dag gemist. Die structuur hebben veel van onze mensen nodig. We doen er alles aan om iedereen een gepaste andere werkplek te geven komende tijd." Voor Manuella is dat een beetje te vroeg. "Ik heb twee nachten niet geslapen, het staat nog zo helder op m'n netvlies. Sommige mensen krijgen een andere plek maar ik heb gezegd doe mij maar even een time-out. Ik wil even rust." De Regenbooggroep laat weten dat ze hopen een doorstart te kunnen maken in de boerderij maar dat ze ook open staan voor alternatieve locaties in de tussentijd. "Als we op een andere plek, het liefst hier in West, komend jaar met ons team door kunnen, zou dat super zijn", aldus Maikel.

AT5