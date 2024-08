Ruigoorders nemen met kleurrijke dienst afscheid van Hans Plomp

Vrienden, kennissen en familieleden hebben vandaag in en om de kerk van Ruigoord afscheid genomen van Hans Plomp. Hij is een van de grondleggers van het kunstenaarsdorp en overleed afgelopen week op 80-jarige leeftijd.

Sindsdien inspireerde hij kunstenaars om er samen te spelen, te creëren en te leven. "Een plek voor de scharrelmens met vrije uitloop, zei hij altijd. En dat is het ook. Deze plek heeft de wereld echt nodig", vertelt zijn weduwe Masja Plomp. Hij had dan wel een reputatie van een rokkenjager, "maar hij was ook een groot supporter van dat er meer vrouwen in de kunst zouden komen", legt kunstenaar Laurien Schreuder uit.

De opkomst was zo groot, dat niet alleen in de kerk, maar ook buiten de dienst werd gevolgd via een livestream. Met toespraken en veel muziek werd een laatste eer bewezen aan Plomp, die in de jaren '70 als pionier neerstreek in het dorp.

Plomp leed de laatste jaren aan prostaatkanker, toen het niet langer ging, koos hij voor euthanasie. "Nu lig je daar, tenminste je menselijke ruimtepak. Volgens Masja zat de spuit nog niet in je arm of je was er al vandoor. Je had er zin in, dat engelenkoor. Een nieuw gedicht, een wereld van licht", aldus kunstenaar Kamiel Proost in zijn speech.

"Ik ben echt heel blij voor hem dat hij zo goed gegaan is, want hij is echt met een lach gestorven", aldus Masja Plomp. "In een heel mooi proces, waarin hij ons allemaal een beetje heeft meegenomen." Kunstenaar Sander Ivo van Driel vult aan: "Hij heeft ons allemaal laten zien dat we niet bang hoeven zijn voor de dood. Dat de dood enkel een poort is naar een volgend leven."

Plomp wordt dinsdag in besloten kring begraven.