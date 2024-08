De politie heeft vanavond het lichaam van een persoon aangetroffen op een oever aan de Houtmankade, ter hoogte van het Nassauplein, in West.

Het gebied waar het lichaam is aangetroffen is met lint afgezet. Ook is een calamiteitencontainer van de politie geplaatst.

Onderzoek moet de identiteit en de doodsoorzaak uitwijzen.