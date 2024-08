Opnieuw misstanden bij dierenhotel in Osdorp: "Het welzijn is hier zeker aangetast"

Bij dierenhotel Pocahondas aan de Lutkemeerweg in Osdorp zijn vandaag door de Inspectiedienst Dierenwelzijn opnieuw meerdere misstanden geconstateerd. De controles worden al zeven jaar uitgevoerd bij het bedrijf, omdat er telkens zaken niet in orde blijken te zijn.

Volgens de inspectie is de huisvesting voor de dieren al jaren te klein en te vies. "Er ligt veel urine en ontlasting", vertelt woordvoerder Jelko de Ruijter. "Dat moet zijn opgelost en daarnaast moeten er geen scherpe delen in het verblijf zitten."

Volgens De Ruijter ontstaan die scherpe randen doordat de dieren hun plastic manden aanvreten. "Daar kunnen ze zich vervolgens aan verwonden."

Eerdere klachten

Vier jaar geleden maakte AT5 ook al een reportage over de slechte ervaringen die klanten met het bedrijf hadden. "Mijn konijn was overleden, maar dat zeiden ze niet", vertelde één van die klanten destijds. "Ik kreeg een ander mee."

De eigenaar van de opvang verzekert dat er vier jaar later veel verbeterd is. "We hebben nieuwe manden gekocht, voldoende kleedjes en ligplekken. Op het moment dat er aan een mand geknaagd wordt, kopen we direct een nieuwe. Alle dieren worden hier goed verzorgd, met hart en ziel."

Vervolgstappen

Toch is ook vandaag een deel van de huisvesting voor de dieren te warm en te vervuild. Ook zijn er nog altijd manden met scherpe randen. Daarnaast is er medicatie gevonden die alleen gebruikt mag worden door een dierenarts, maar die heeft het hotel niet in dienst.

"Het welzijn is hier zeker aangetast", zegt dierenwelzijnsinspecteur De Ruijter. "Als hier uiteindelijk niets gebeurt, dan kunnen we een proces-verbaal opmaken", zo waarschuwt hij. "Dat gaat vervolgens naar het OM en een officier van justitie kan er vervolgens voor kiezen om de zaak voor de rechter te brengen."