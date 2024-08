Wie redt de ongelezen bibliotheekboeken van de vergetelheid?

In de OBA-vestiging op het Oosterdok staan 200.000 boeken in de schappen, maar in het voor bezoekers ontoegankelijke depot staan er twee keer zoveel. Boeken die daar te lang staan, komen op de zogeheten nullijst - en kunnen uiteindelijk uit de bieb verdwijnen. De Ongelezen Boeken Club gaat op ludieke wijze op zoek naar redders.

"Kijk, dit is wel heel sneu." Anat Harel, programmamanager bij de OBA, pakt een klein boekje van de plank in het ondergrondse depot en slaat het open. "Een klassiek uitleenlijstje met stempelmogelijkheid voor het lenen en terugbrengen. Waar dus nog nooit een stempel op is gezet."

Het is een lot dat wel meer boeken is beschoren. Hoeveel het er exact zijn, durft Harel niet te zeggen. Maar vast staat dat duizenden boeken niet één keer zijn uitgeleend sinds ze zijn opgenomen in de collectie.

Nullijst

Omdat een bibliotheekcollectie niet eindeloos kan door blijven groeien - er komen immers almaar nieuwe boeken bij - hanteren veel bibliotheken een nullijst. "Dat is een hulpmiddel om je collectie op orde te houden", legt Harel uit. "Boeken die een bepaald aantal jaren niet geleend zijn, kan je zo markeren."

Het lot van de boeken die te lang op de nullijst bivakkeren, laat zich raden. "Voor recente werken zoeken we een plek waar er nog gebruikt van gemaakt kan worden, zoals een azc of een gevangenisbibliotheek." Als dat niet kan, wordt het papier van de boeken gerecycled.

Ongelezen Boeken Club

Maar liever nog wordt zo'n boek natuurlijk opgepakt door een nietsvermoedende lezer die vervolgens geraakt, verslingerd en verliefd raakt op de tot voor kort onontdekte parel. De Ongelezen Boeken Club helpt het noodlot graag een handje, en heeft op de derde verdieping van de OBA een kleine expositie op poten gezet.