De Abcouderstraatweg binnenkort vijf nachten dicht: "Er zitten behoorlijke scheuren in de weg"

Er staan werkzaamheden gepland op de Abcouderstraatweg. Het asfalt is aan onderhoud toe. Dat betekent dat de weg vanaf 22 augustus 5 nachten niet bereikbaar is voor autoverkeer. In Het Verkeer vertellen omgevingsmanager Anita Stokx en projectcoördinator Bastiaan van Leeuwen over de werkzaamheden.

AT5

Stokx legt uit wat de plannen zijn voor de weg. "De straat is toe aan onderhoud, dat staat gepland in 2026. Om de boel toch veilig te houden, hebben we gekozen voor een tijdelijke verbetering. Door middel van een dunne asfaltlaag worden de kuilen en scheuren verholpen. Als we dat nu niet doen, kan dat in het najaar onveilige situaties opleveren."

Quote "Als we het werk nu niet doen, kan dat in het najaar onveilige situaties opleveren" Anita Stokx - omgevingsmanager

AT5

Van Leeuwen vertelt hoe de werkzaamheden er precies uit gaan zien. "Zoals je ziet zitten er behoorlijke scheuren in de weg. Hier halen we de oneffenheden weg om vervolgens de scheuren te vullen met brekerzand. Dan komen er twee dunne laagjes asfalt overheen", legt hij uit. Maar hoe kan het dat het wegdek zo slecht is? Van Leeuwen: "De scheuren in de weg ontstaan omdat de fundering op is. Door de droogte, de bomen en de waterpartijen langs de weg droogt de fundering uit en komen er scheuren in het wegdek."

AT5

Gevolgen voor het verkeer Omdat de Abcouderstraatweg een belangrijke verbinding is tussen Amsterdam en Abcoude, is ervoor gekozen om 's nachts te werken. De werkzaamheden vinden plaats op 22 augustus tot en met 26 augustus van 20:00 uur 's avonds tot 05:00 uur 's nachts. Auto's kunnen tussen 20:00 uur en 05:00 uur dus geen gebruikmaken van de weg, ook bus 120 niet. De fietspaden blijven wel bereikbaar. De golfbaan aan de Abcouderstraatweg is tot 23.00 uur bereikbaar via de Tafelbergweg.