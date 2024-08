Geen cash of nog maar één tasje vol: supermarkten zijn statiegeldproblemen zat

Blikjes en kleine flesjes kunnen al meer dan een jaar ingeleverd worden in supermarkten voor 15 cent teruggave. Maar ondanks de vele moeite blijft de hoeveelheid ingeleverde emballage te laag en wordt de stad een totale chaos, met veel afval tot gevolg. Ook voor supermarkten is het een keer klaar, ze maken eigen, extra regels.

Hoeveel plekken er precies zijn om je lege verpakkingen voor geld in te wisselen is niet helemaal bekend. Verpact - de organisatie die onder andere statiegeld Nederland aanstuurt - vertelt dat het voor supermarkten verplicht is om statiegeld in te kunnen wisselen. Maar hoe dit gebeurt, dat is wettelijk niet bepaald. Dus of dat nou in cash geld, op je rekening of via een tegoedbon is; het mag allemaal.

"Ik moet lang wachten en dat is soms best irritant, maar iedereen heeft wel het recht op statiegeld", vertelt een vrouw voor de Jumbo op de Jodenbreestraat. Daar nemen ze andere maatregelen: nog maar één plastic zak per persoon mee de winkel in. "Anders wordt het echt te veel, de automaat is nu ook al kapot", vertelt een medewerker. "Er moeten hier van bovenaf maatregelen voor worden genomen."

Verschillende supermarkten - zo ook de Albert Heijn op de Eerste van Swindenstraat - geven geen contant geld meer terug als klanten flessen en blikken in komen leveren. De reden: er is te veel overlast. Al langer gaat het over de ellenlange rijen voor automaten, defecte inleversystemen en troep op straat. Mensen met grote zakken vol emballage zorgen ervoor dat anderen hun enkele flesjes niet kunnen inleveren.

"Er zijn in de afgelopen tijd zes inleverpunten bijgekomen", aldus een woordvoerder. Het gaat dan om automaten op andere plekken dan supermarkten. Dit kunnen bijvoorbeeld ander soort winkels, scholen of stations zijn. "Het zijn er niet veel, en daar balen we van. We proberen het voor plekken zo makkelijk mogelijk te maken. Zo is de installatie en ophaalservice niet voor hun rekening. Het enige wat de locaties zelf moeten doen is de machine schoonhouden en zakken vullen om in te leveren.

Oplossing voor het grote probleem

Of dit soort 'kleine' eigen maatregelen gaan helpen is nog maar de vraag. De meeste mensen voor de winkel zien het niet als de structurele oplossing: "Nu verplaats je het probleem naar andere supermarkten", redeneert een klant hardop.

"Ik snap dat het vervelend is voor winkels, maar het is wel hun plicht", vertelt een dame die de maatregelen onzin vindt. "Wat wel helpt? Ja, dat is lastig. Er moeten gewoon meer punten komen en misschien moet er een systeem komen dat je die zakken in één keer in een bak kunt gooien, in plaats van één voor één."