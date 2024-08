Farioli en Berghuis bereiden zich voor op zware klus tegen Panathinaikos

Ajax gaat morgen proberen de play-offs van de Europa League te halen. Na de 1-0 overwinning op Panathinaikos in Athene vorige week, staat morgen de return in de Arena op het programma. Francesco Farioli en Steven Berghuis zijn op hun hoede voor onderschatting tegen de Grieken.

Na de winst in Griekenland heeft Ajax de beste papieren om door te gaan, maar de Italiaanse coach benadrukt dat zijn team er nog niet is. "Heel zwaar, superzwaar", zegt Farioli over de wedstrijd. "Het is voor ons een wedstrijd die we moeten beschouwen als een nieuwe wedstrijd", vervolgt hij. "Ik heb na de vorige wedstrijd een goed gevoel, maar dat zegt niets", vertelt Berghuis in de perszaal van Ajax.