Overleden persoon gevonden in water bij Transformatorweg

In het water bij de Transformatorweg in West is vanavond een lichaam aangetroffen. De politie is een onderzoek gestart.

De hulpdiensten werden rond 18.00 uur gealarmeerd door een omstander die het lichaam had gezien. Meerdere ambulances en een duikteam van de brandweer werden opgeroepen, maar de persoon bleek al overleden.

De omgeving is afgezet. De politie zal de komende uren nog bezig zijn. Een politiewoordvoerder laat weten dat er nog niks over de identiteit van het slachtoffer te zeggen is en het ook nog niet duidelijk is wat er gebeurd is. Dat zal later uit het onderzoek moeten blijken.