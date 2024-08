16-jarige Amsterdammer opgepakt na aanslag op woning overleden Vlaardingse loodgieter

De tiener werd op de A14 bij afslag Leiden aangehouden. Hij zat toen in de auto met een man van 33 jaar oud uit Almere. Ook deze man is opgepakt. Ze konden aangehouden worden doordat de politie de auto waarin ze zaten op camerabeelden in de buurt van de woning had gezien.

De twee hebben volgens de politie rond 5.30 uur waarschijnlijk twee explosieven in de tuin van de woning achtergelaten. Die explosieven, het zou volgens verschillende journalisten zijn gegaan om zwaar vuurwerk, zijn niet af gegaan.

Opdrachtgever onduidelijk

Bij de woning en woningen van zijn familie hebben al 25 explosies of pogingen tot explosies plaatsgevonden. Het is nooit duidelijk geworden waarom de loodgieter het doelwit van criminelen was. Er zijn eerder wel aanhoudingen verricht, maar niemand wilde over de opdrachtgever verklaren. Afgelopen maandag werd bekend dat de loodgieter aan een medische oorzaak is overleden, maar dat heeft criminelen er dus niet van weerhouden om weer naar de woning te gaan.

De 16-jarige Amsterdammer en de 33-jarige man uit Almere zitten nog vast. Ze mogen alleen contact hebben met het advocaat.