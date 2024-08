Zo bereid je je voor op de Dam tot Damloop: "De mooiste loop die er is, als je maar traint"

Op 22 september is het weer zover, de Dam tot Damloop: 16,1 kilometer rennen van Amsterdam naar Zaandam. Een druk event dat door alle gezelligheid nog wel eens onderschat wordt. Toch is het wel belangrijk om goed te trainen, zegt marathonloper Sunny Schippers. De tocht heeft namelijk heel wat uitdagingen die te maken hebben met het parcours, de afstand, de drukte en de weersomstandigheden.

Sunny Schippers liep al meer dan 100 marathons over de hele wereld, toch doet de Dam tot Dam daar niet voor onder vindt hij. "Het is een van de gezelligste hardloopevenementen van het jaar. En het is in mijn eigen stad", vertelt hij. Schippers rent hem dit jaar voor de 14e keer. Uitdagingen Eén van de uitdagingen ligt volgens Schippers al meteen aan het begin van de race: de IJ-tunnel. "Je duikt erin. Dan is het alsof je zweeft. Maar dan moet je nog omhoog", vertelt hij. Wie te snel naar binnengaat, kan dit later duur komen te staan. Neem daarom wat hoogtemeters in je training mee adviseert Schippers. Die kun je het beste trainen op een brug, zoals bijvoorbeeld de Nesciobrug. Ook de afstand van 16,1 kilometer wordt nog wel eens onderschat. Dat heeft onder andere te maken met het 'wat minder serieuze karakter' van de Dam tot Damloop. Zo lopen er ook vaak mensen verkleed.

Toch moet je volgens Schippers wel serieus trainen voor een afstand van 16,1 kilometer. "Bouw het langzaam op. Neem daarvoor wel zo'n 8 tot 12 weken de tijd. Als je 12 kilometer comfortabel kan lopen ben je er helemaal klaar voor", zegt hij.

Ook de drukte is iets om rekening mee te houden. De Dam tot Damloop is één van de drukstbezochte hardloopevenementen van het land. Jaarlijks verschijnen er rond de 40.000 mensen aan de start. Daarnaast is het vaak erg druk met supporters langs de kant. "Hou ook rekening met drukte in het startvak en bij de drinkposten", vertelt Schippers. "Wil je dit trainen? Ren dan eens door de Kalverstraat", zegt hij grappend.

Het weer in september kan onvoorspelbaar zijn. Bereid je daarom goed voor, ook mentaal, op uiterste omstandigheden, zoals het hele natte weer tijdens de editie van 2022 en de extreme hitte in 2019. Toen werd het evenement zelfs stilgelegd vanwege de warmte. Dat was niet voor niets. In het verleden zijn er namelijk mensen overleden tijdens de Dam tot Damloop. Schippers' advies voor tijdens de race is dan ook: "Als het zo heet is, blijf gefocust, maar laat je tijd varen. Luister goed naar de instructies van de organisatie", zegt hij.

Mocht het juist extreem nat worden dan moet je mentaal nog sterker zijn, omdat er dan minder mensen langs de kant staan. "Geef dan niet op. Als jij hem uitloopt, is dat een nog mooier gevoel, dan als je loopt met mooi weer", zegt hij.