Ook nu verkeershinder op en rond A10, wel minder extreem dan bij vorige werkzaamheden

Vanochtend staat het verkeer vooral op de A8 vanuit Zaandam vast. "Daar is het nu heel druk omdat het verkeer dat normaal gesproken via de A10 Noord naar Oost rijdt, nu via de A10 West moet", legt een woordvoerder van de ANWB uit.

20 minuten

Ook halverwege de A10 Noord zelf staat er vanochtend file. Tussen de afslag naar Landsmeer en Durgerdam loopt de vertraging op tot zeker 20 minuten.

De vertragingen staan nog in schril contrast met de verkeersinfarcten die vorige maand ontstonden toen een deel van de buitenring van de A10 Noord onder handen werd genomen. Toen deden de problemen zich vooral in de avondspits voor, dit keer verwacht Rijkswaterstaat juist overlast in de ochtend.

Nu nog vakantie

Die overlast valt nu dus nog enigszins mee, al verwacht de ANWB dat dat de komende weken verandert. "Nu zit de regio Amsterdam nog midden in de vakantie, maar dat is straks natuurlijk niet meer zo. Normaal gesproken rijden er zo'n 75.000 auto's per dag op dit deel van de A10."

De werkzaamheden duren nog tot 9 september.