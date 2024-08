Nog altijd geen spoor van vermiste Ruigoorder Sibe

Sibe raakte ruim drie weken geleden vermist. Sinds hij op donderdag 25 juli van zijn logeeradres op de Westelijke Eilanden vertrok, hebben vrienden en familie niets meer van hem vernomen. Sibe zou een paar dagen later, op zaterdag 27 juli, nog wel gezien zijn op een festival op Ruigoord, maar sindsdien ontbreekt ieder spoor.

Toen Sibe een week vermist was, zette de politie een getuigenoproep uit. Naar aanleiding daarvan zijn al veel tips binnengekomen, laat een woordvoerder weten: "Maar die hebben helaas nog niet geleid tot het vinden van Sibe."

Het onderzoek naar de vermissing van Sibe loopt nog altijd en nieuwe tips zijn welkom. "Als mensen iets gezien hebben of er meer over weten, dan komen we graag met hen in contact." Getuigen kunnen daarvoor bellen naar 0800-6070.