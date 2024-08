Advertentie Woningmarkt nl Coen en Hidde straks op straat door nieuwe huurwet

De nieuwe huurwet, de Wet Betaalbare Huur, is sinds 1 juli 2024 van kracht en moet Amsterdammers beschermen tegen te hoge huurprijzen. Maar bij verschillende huishoudens in Amsterdam gebeurt het tegenovergestelde. "Omdat een lagere huur vragen voor onze verhuurder niet rendabel is, verkoopt hij ons huis. Dus wij krijgen geen verlaging, maar worden ons huis uitgezet."

Coen en Hidde zijn twee jongvolwassen Amsterdammers die als huisgenoten en vrienden samenwonen in de Jordaan. Vanaf 1 september 2024 verwachtten zij een vast huurcontract te krijgen dankzij de Wet Vaste Huurcontracten, die per 1 juli inging. Maar door de Wet Betaalbare Huur, die daarop volgde, is dit vooruitzicht veranderd. "Het leek erop dat we een contract voor onbepaalde tijd zouden krijgen," zegt Hidde. "We hebben een goede band met de buurt en de verhuurder en hebben altijd keurig op tijd betaald. Geen gezeik. Maar nu moet ik eruit, dus de wet heeft voor mij niet het gewenste effect gehad."

Quote "Uiteindelijk staan we straks op straat en profiteren we helemaal niet van deze wet" Coen

Coen en Hidde waren niet per se op zoek naar een huurverlaging. "Ik begrijp de wet wel, want de huren in Amsterdam zijn natuurlijk torenhoog," legt Coen uit. "Maar uiteindelijk staan we straks op straat en profiteren we helemaal niet van deze wet." Kleiner aanbod huurwoningen Of de situatie van Coen en Hidde ook voor andere huishoudens geldt, is niet duidelijk. Wel geeft Jerry Wijnen van Makelaarsvereniging Amsterdam (MVA) aan dat zo'n dertig procent van de woningen die momenteel bij hem in de verkoop gaan, huurwoningen zijn die oorspronkelijk niet bedoeld waren om verkocht te worden. "Zeker drie op de tien woningen die wij nu verkopen zijn huurwoningen," voegt Wijnen toe.

Daarnaast ziet Martijn Winnen van de belangenorganisatie Vastgoed Belang dat tientallen vastgoedondernemers hun lidmaatschap opzeggen omdat zij hun vastgoed verkopen. "Ze willen van hun vastgoed af door alle extra regels. En doordat al die huurwoningen verkocht worden, leidt dit tot minder huurwoningen en een kleiner huuraanbod," aldus Winnen.

Transformatieperiode In tegenstelling tot de vastgoedpartijen is Stichting !WOON, die opkomt voor de belangen van huurders, wel blij met de nieuwe Wet Betaalbare Huur. "De huurprijzen zijn de laatste jaren veel te hoog geworden, vooral voor mensen met middeninkomens. Dat is voor niemand leuk," zegt Gert-Jan Bakker. "Hoewel de wet nog nieuw is en het huuraanbod wellicht tijdelijk kleiner wordt, is het aanbod de afgelopen jaren juist gegroeid doordat veel koopwoningen in de verhuur zijn gezet."

Quote "Op een gegeven moment moet je misschien wel doen alsof je een stel bent" Hidde

Volgens Bakker zit de woningmarkt zich in een 'transformatieperiode'. Hij verwacht dat de huurprijzen en de beleggingswaarden over enkele jaren zullen dalen. "De vraag is echter of eigenaren van een woning van bijvoorbeeld 60 vierkante meter deze dan voor 1.000 euro per maand gaan verhuren. Maar de wet is pas kort geleden ingevoerd, waardoor er nog niet genoeg data beschikbaar is om harde conclusies te trekken.

Stel Tijdens hun zoektocht merken Coen en Hidde dat het vooral in het middensegment, waar de Wet Betaalbare Huur voor geldt, lastig is om een woning te vinden voor woningdelers. Hidde merkt op dat sommige woningzoekenden hierdoor erg creatief worden. "Ik hoor verhalen van mensen die, net als Coen en ik, samen willen wonen en dan doen alsof ze een relatie hebben om zo een woning te bemachtigen. Woningdelen is vaak niet toegestaan, zoals ik al in veel advertenties heb gelezen, waarin staat: 'alleen geschikt voor stellen'. Op een gegeven moment moet je misschien wel doen alsof je een stel bent." De zoektocht van Coen en Hidde gaat voorlopig nog door. Mocht dit niet lukken, dan is er altijd nog een plek bij de ouders, zegt Coen. "Maar op je 27ste weer bij je ouders wonen terwijl je een goede baan hebt, dat ook niet wat je wil."