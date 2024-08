Ajax waarschuwt toeschouwers alvast voor werkzaamheden A10: "Vertrek op tijd!"

Automobilisten kunnen veel hinder ondervinden van die werkzaamheden, zo waarschuwde Rijkswaterstaat gisteren al. Ook de verbindingsweg tussen de A8 en de A10 is in de richting van Amsterdam afgesloten.

Vorige maand stond het verkeer al een aantal keer muurvast in de avondspits. Dat kwam toen vanwege werkzaamheden op een deel van de buitenring van de A10 Noord.

Rijkswaterstaat verwacht dat de huidige werkzaamheden vooral in de ochtendspits voor problemen kunnen zorgen. Hoewel er vanochtend al een paar files stonden, was er nog geen sprake van verkeerschaos. De ANWB verwacht dat de kans daarop groter is wanneer de schoolvakantie voorbij is.