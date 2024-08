Grieken en Ajacieden maken zich op voor de wedstrijd: "Eentje prikken sowieso"

Het tweede duel tussen het Griekse Panathinaikos en Ajax staat vanavond op het programma. De stad druppelt vanmiddag langzaam vol met fanatieke Panathinaikos-fans in groene shirtjes. Na de 1-0 overwinning van Ajax in Athene hopen de Grieken vanavond op een comeback in de Arena.

Makkelijk zal het vanavond voor de Grieken niet worden, beseffen ook de Griekse fans: "Ajax is Ajax, het resultaat is fifty-fifty", aldus een Panathinaikos-supporter. Een ander is optimistischer. "We scoren een doelpunt en gaan dan naar de penalty's."

Ajaxfans op hun beurt zijn ook vol vertrouwen. "Ik kom niet naar het stadion voor 0-0, dus eentje prikken sowieso", vertelt een Ajacied. "En 2-0 doe ik het ook voor." De wedstrijd in de Johan Cruijff Arena begint vanavond om 20.15 uur.