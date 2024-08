Giraffekalf overlijdt bij geboorte in Artis, veel bezoekers zien het gebeuren

Een bevalling van een giraffe in Artis is vandaag anders gelopen dan gehoopt. Het kalfje overleed nadat het verkeerd lag en de moeder daardoor niet zelfstandig kon bevallen.

Dat gebeurde rond 14.15 uur. Volgens een van de getuigen werd er in eerste instantie nog bij de geboorte door bezoekers geklapt. "Maar toen duidelijk werd dat het dier levenloos was, was het verdrietig en heftig. Ouders haalden massaal hun kinderen weg bij het raam en de hekken. Ook de verzorgers waren aangeslagen. Vooral de jongen die de bek en tong als eerste pakte was zeer ontdaan naderhand."

Het kalf is tijdens de bevalling overleden. De doodsoorzaak wordt nog onderzocht. Volgens Van Zijll Langhout is er kans dat het kalf te weinig lucht heeft gekregen doordat het klem zat. Ook kan het zo zijn dat het kalf verkeerd lag doordat er al iets mee aan de hand was.

"Normaal zouden we dat nooit doen en kan een giraffe prima zelf bevallen", zegt Van Zijll Langhout. In eerste instantie is geprobeerd de achterpoot terug te stoppen, maar dat lukte niet. Toen hebben Van Zijll Langhout en de Artis-medewerkers het kalf er in een keer uitgetrokken.

"Het is heel treurig, maar het had veel erger kunnen zijn"

De dierenarts benadrukt dat ze blij is dat het kalf er wel uit is gekomen, want anders had het ook voor de moeder ernstige gevolgen gehad. "Het is heel treurig, maar het had veel erger kunnen zijn. We hadden geluk dat de giraffe meewerkte en ons liet helpen bij de bevalling." Van Zijll Langhout benadrukt dat het 'heel zeldzaam' is dat een bevalling zo afloopt bij giraffes.

Het overleden kalfje heeft nog even in het verblijf gelegen zodat de moeder afscheid kon nemen. "Op een gegeven moment liep ze weg, toen hebben we het kalfje weggehaald", vertelt de dierenarts. Ook heeft ze de aanwezige bezoekers ter plekke verteld wat er was gebeurd.