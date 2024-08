Ajax door in voorrondes Europa League na krankzinnige penaltyreeks tegen Panathinaikos

In de derde voorronde van de Europa League heeft Ajax na penalty's de return tegen Panathinaikos gewonnen. Na de reguliere speeltijd en een verlenging stonden de Amsterdammers met 1-0 achter. Hierdoor moesten penalty's voor een winnaar zorgen. In een bizarre reeks waarin iedere ploeg zeventien penalty's had genomen was Ajax door in Europa.

In een uitverkochte Johan Cruijff Arena begon Ajax het eerste kwartier moeizaam, maar daarna stapelde het kans op kans. Zo kreeg Chuba Akpom meerdere mogelijkheden, maar de Engelsman had zijn vizier niet op scherp staan. In de 33e minuut schoot Steven Berghuis op de lat, maar gescoord werd er niet in de eerste helft.

Aan het begin van de tweede helft was het spel van Ajax veel minder en voorkwam doelman Remko Pasveer een treffer van de Grieken. Daarna kreeg Kenneth Taylor een enorm kans, maar hij schoot op de benen van Panathinaikos-keeper Bartlomiej Dragowski.

In het laatste kwartier van de wedstrijd was het spel van Ajax grillig. Invaller Mika Godts schoot na een mooie dribbel over, maar ook de Grieken kwamen er soms gevaarlijk uit. Na geklungel in de Amsterdamse defensie was het Tete die de 0-1 op het scorebord bracht.

Verlenging

Doordat het na 90 minuten spelen 0-1 stond moest een verlenging de beslissing brengen. Het publiek schreeuwde luidkeels om Brian Brobbey en in de 99e minuut kwam hij als invaller binnen de lijnen. In die verlenging liepen de gemoederen soms hoog op en kregen beide ploegen geen kansen.

Door de 0-1 stand na de verlenging moesten penalty's gaan bepalen wie er doorging naar de play-offs van de Europa League. In een waanzinnige serie was Ajax hierin de betere. Nadat iedere ploeg maar liefst zeventien penalty's had genomen was de winnaar pas bekend.