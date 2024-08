Pasveer na stoppen van vijf strafschoppen: "Zo'n gekkenhuis had ik niet verwacht"

Met het stoppen van vijf van de zeventien penalty's van Panathinaikos was Remko Pasveer donderdagavond de held van Ajax. Na de eindeloze penaltyserie gaf ook hij toe dat hij niet had verwacht dat het 'zo'n gekkenhuis' zou worden.

"Natuurlijk doe je je huiswerk en kijk je naar genomen penalty's van hen. Daarnaast heb ik veel contact met Jay Gorter (reservekeeper, red.), die weet heel vaak de goede hoeken. Die heeft daar goede tactieken over", aldus Pasveer. "Als er momenten waren dat ik geen informatie had, dan hield hij het aan mezelf. Of als hij honderd procent zeker was, dan mocht hij kiezen, dan ga ik daarvoor."

Zowel in de eerste, als in de tweede helft had Ajax kans om de penaltyserie te voorkomen. In de 33e minuut schoot Steven Berghuis op de lat en in de tweede helft kreeg Kenneth Taylor een enorme kans. Maar uiteindelijk waren het de Grieken die na geklungel in de defensie van de Amsterdammers een treffer maakten.

"We misten het doelpunt dat ons veel energie had kunnen besparen. Maar oké, het is wat het is. Het duurde iets langer om de klus te klaren", blikt Francesco Farioli terug. "Het was een positieve avond. En laat me iets zeggen over de supporters: wauw, geweldig, geweldig."