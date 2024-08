Amsterdams topsportklimaat in gevaar als landelijke megabezuiniging doorgaat

Een recordaantal medailles kwamen na de spelen in Parijs naar Nederland, in Amsterdam kwamen maar liefst 43 sporters terug met een plak om hun nek. Reden tot vreugde, maar met de volgende Olympische Spelen in het vizier is er ook al reden tot zorg: er komt een flinke bezuiniging aan vanuit het Rijk op topsport. "Belachelijk", vindt Topsport Amsterdam.

Hij en zijn teamgenoten kwamen met een gouden plak terug. "Het waren heerlijke spelen". Ook Frank Thewessem van Topsport Amsterdam is trots: "Het is uniek wat Nederland heeft neergezet." In totaal streden 62 sporters uit Amsterdam om de winst deze zomer.

Hoe groot die bezuiniging gaat zijn is nog niet zeker, maar dat er miljoenen minder naar topsport gaan vanuit het Rijk lijkt inmiddels duidelijk. Topsport Nederland heeft meerdere locaties in Nederland waar de grootste talenten wonen, trainen en de juiste hulp krijgen bij het inrichten van een leven als topsporter: "Het is heel fijn dat alle faciliteiten er voor je zijn", zo vertelt 3x3 basketballer Arvin Slagter.

Maar of dat over vier jaar in Los Angeles weer mogelijk is, dat is dus nog niet zeker. "Als het allemaal doorgaat, dan krijgt team NL minder financiering. Wij krijgen de helft van ons geld in Amsterdam van Team NL en de rest moeten we zelf regelen." En dan is het aan de bonden en Topsport Amsterdam in welke sporten er gekort moet gaan worden.

De nieuwe generatie

Onder andere de roei-, zwem- en basketbalprogramma's zijn in Amsterdam gevestigd. "Als het om de jeugd gaat, dan is er ook schoolbegeleiding, psychologische hulp, fysiotherapie, noem maar op", aldus Thewessem. Slagter had vroeger geen basketbalvoorbeelden zoals hij nu zelf is voor de jeugd. "De droom van heel veel kinderen kan werkelijkheid worden, maar als je het fundament daarvoor weghaalt dan wordt dat automatisch heel lastig."