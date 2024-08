Man (20) in Johan Cruijff Arena aangehouden na ernstige mishandeling in het centrum

De politie heeft gisteravond in de Johan Cruijff Arena een 20-jarige man uit de Bollenstreek aangehouden voor een ernstige mishandeling een paar uur eerder in het centrum. Daarbij werd een man knock-out geslagen.

Het slachtoffer liep rond 17.10 uur met een vrouw door de Nieuwe Jonkerstraat toen ze een wildplasser aanspraken. Bij de discussie die daarop volgde, kreeg de man uit het niets een harde klap in zijn gezicht.

Het slachtoffer viel met zijn hoofd op straat en verloor daarbij zijn bewustzijn. Hij is met ernstig letsel overgebracht naar een ziekenhuis. De wildplasser wist te ontkomen door een menigte in te vluchten.

Twee uur later, voorafgaand aan de Ajax-wedstrijd, werd de vermoedelijke dader door agenten in de Johan Cruijff Arena herkend. De man uit het Zuid-Hollandse Noordwijkerhout is aangehouden op verdenking van zware mishandeling. De recherche onderzoekt de zaak.