34 penalty's. 34! Pasveer hield er 5 tegen. 5! Je zou bij zo'n doldwaze ontknoping bijna vergeten dat Ajax tegen Panathinaikos niet best speelde, een handvol kansen miste en vlak voor tijd een tegengoal moest incasseren. Kale & Kokkie blijven in alle tumult en hosanna scherp: "Zou Sutalo een tweelingbroer hebben? Wat een verschil met vorig seizoen."

