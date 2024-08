Parade-act over gabbers: "Merken dat mensen langskomen die zelf gabber zijn geweest"

Theatervoorstellingen, kleurrijke tenten, restaurants en natuurlijk de zweefmolen: de Parade is weer in de stad. Het rondreizende theaterfestival strijkt na Eindhoven, Rotterdam, Den Haag en Utrecht ruim twee weken neer in Amsterdam. We namen een kijkje bij een van de voorstellingen: Gabbers waren we.

Thomas Bruining is de producent van de voorstelling. "Wat superleuk is, is dat we merken dat in alle steden mensen langskomen die zelf gabber geweest zijn. Er wordt een hoop gejoeld en geschreeuwd." Emma, Sam en Roos hakken er flink wat af tijdens de voorstellingen. "Het is heel vermoeiend, voornamelijk omdat we drie shows op een dag doen, zes dagen achter elkaar. Dus we doen het welgeteld achttien keer."

De Parade is tot en met 1 september te bezoeken in het Martin Luther Kingpark.