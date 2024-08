Verdachte (27) opgepakt voor dodelijk steekincident Hoofddorpplein

Volgens de politie is de aanhouding het resultaat van een grootschalig opsporingsonderzoek. "Dit opsporingsteam heeft diverse sporen en camerabeelden veiliggesteld en onderzocht. Daarnaast hebben rechercheurs diverse getuigen gesproken. Binnen dit onderzoek is de nu aangehouden man in beeld gekomen."

Straat

De verdachte is volgens de politie een man die in Amsterdam een adres heeft. Hij slaapt wel 'zo nu en dan' op straat.

Vlak na het steekincident werd er een 55-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats opgepakt, maar hij bleek niet de dader te zijn. "De betrokkenheid van deze man is onderzocht. Hij is op vrije voeten gesteld en niet langer verdachte", schrijft de politie vandaag.

Informatie

De politie laat daarnaast weten dat het onderzoek 'onverminderd verder gaat'. Mensen die meer informatie hebben worden verzocht zich te melden. Informatie doorgeven kan ook anoniem.

De gemeente heeft inmiddels cameratoezicht op het plein ingesteld. Ook zijn agenten er vaker aanwezig.