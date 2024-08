Brand op vrachtschip met schroot in Westelijk Havengebied

In een vrachtschip dat aangelegd ligt bij de Vlothavenweg in het Westelijk Havengebied is vanavond brand ontstaan. Meerdere brandweerwagens zijn ter plaatse.

Rond 18.30 uur werden er meerdere brandweerwagens opgeroepen. Die kwamen niet alleen van kazernes in het Westelijk Havengebied en West, maar ook uit Zaandam. Een deel van die brandweermensen werd rond 19.00 uur afgelost door brandweerpersoneel uit Zuidoost en Diemen.

Een brandweerwoordvoerder spreekt van een 'broeiband'. "Het is een groot schip met schroot. De brand is inmiddels in zoverre geblust dat er geen vlammen meer te zien zijn, maar omdat je er moeilijk bijkomt, duurt het even tot we met zekerheid kunnen zeggen dat de brand uit is."

Bij de brand raakte niemand gewond. Er is geen effect op de omgeving, maar op het schip zelf kan voorlopig niet gewerkt worden.