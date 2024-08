Borna Sosa vindt als eerste van teruggezet Ajax-viertal nieuwe club

Ajax verhuurt Borna Sosa dit seizoen aan het Italiaanse Torino. In die overeenkomst is ook een optie tot koop opgenomen. De 26-jarige Kroaat kwam een jaar geleden voor acht miljoen euro over van VfB Stuttgart, maar een succes werd z'n eerste seizoen in Amsterdam geen moment.

Sosa kwam uiteindelijk nog wel tot 25 wedstrijden voor Ajax, maar een onbetwiste basisspeler werd de linksback nooit. Ook in de wedstrijden die Sosa wel speelde, lukte het hem niet om zich te onttrekken aan het niveau van de rest van het team.

Onderdeel van teruggezet viertal

Deze zomer speelde Sosa met Kroatië op het EK in Duitsland. Daar werd hij al snel uitgeschakeld en dus kon Sosa al redelijk vroeg weer bij Ajax aansluiten. Daar maakte hij de eerste trainingsweken van Francesco Farioli mee, maar hij kon de Italiaan niet overtuigen van zijn kwaliteiten. Sosa was namelijk een van de vier spelers die eind juli door Farioli werden teruggezet naar Jong Ajax omdat zij (voorlopig) geen toekomst in het eerste hebben.

Van dat viertal, dat verder bestaat uit Silvano Vos, Benjamin Tahirovic en Owen Wijndal, is Sosa nu de eerste die een nieuwe club heeft gevonden, zij het dus op huurbasis. Sosa heeft bij Ajax nog een contract tot en met de zomer van 2028. Als Sosa bevalt, kan Torino hem vanwege de overeengekomen optie tot koop, komende zomer overnemen.

Onderzoek naar Mislintat

De transfer van Sosa naar Ajax vorig jaar kwam vlak voor het verstrijken van de transferdeadline tot stand. Het was een van de vele transfers van toenmalig technisch directeur Sven Mislintat. De Duitser kende Sosa nog van hun gezamenlijke tijd bij Stuttgart.

Het was de gang van zaken rondom de transfer van de Kroaat die er uiteindelijk voor zorgde dat Ajax in september vorig jaar een onderzoek instelde naar Mislintat. Ajax kocht Sosa via een Duits zaakwaarnemerskantoor dat aandelen bezat in een privébedrijf van Mislintat. Toen dat aan het licht kwam, liet Ajax onderzoeken of er sprake was van belangenverstrengeling.

In april van dit jaar werd dat onderzoek afgerond. Belangrijkste conclusie was dat er voor die mogelijke belangenverstrengeling geen aanwijzingen waren. Daar had Mislintat verder weinig meer aan, hij werd maanden eerder al ontslagen.