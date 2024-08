Man krijgt 15 maanden cel voor overvallen en pogingen daartoe op supermarkten en drogist

Alle drie de incidenten vonden plaats op de Overtoom en de man ging op een vergelijkbare manier te werk. Hij drong op 13 en 31 januari supermarktfilialen binnen, bedreigde het personeel met een mes en eiste "al het briefgeld". Op 2 februari deed hij hetzelfde bij een drogist in de straat. Zijn acties leverden hem alleen bij de eerste overval geld op: slechts 60 euro in briefgeld.



Een paar dagen later zagen politieagenten de man lopen op de Eerste Constantijn Huygensstraat en opnieuw een supermarkt binnengaan, waarop hij werd aangehouden.

De rechtbank zag begin deze week genoeg bewijs om de man te veroordelen voor de overval en de twee overvalpogingen. Deze waren voor de medewerkers "angstig en traumatisch". Een van de slachtoffers verklaarde dat ze enkele maanden later nog altijd kampt met angstgevoelens. "Door zijn handelen heeft verdachte bijgedragen aan de in de samenleving heersende gevoelens van angst en onveiligheid en die bij de slachtoffers in het bijzonder", zo staat in het vonnis.

Cocaïneverslaving

De straf valt hoger uit vanwege het strafblad van de man, hij is al eerder veroordeeld voor het plegen van winkelovervallen, maar is deels voorwaardelijk door zijn psychische klachten. Volgens een psycholoog heeft hij een posttraumatische stressstoornis (PTSS), een persoonlijkheidsstoornis met antisociale en borderlinetrekken, en een cocaïneverslaving.

Zijn therapie kwam niet helemaal van de grond, wat hem gefrustreerd maakte en deed grijpen naar verdovende middelen. Om de cocaïne te kunnen betalen, besloot hij een overval te plegen. Ook toen hij de supermarkten en drogist binnenging, was hij onder invloed. Hierdoor is hij volgens de rechtbank verminderd toerekeningsvatbaar.

De man heeft spijt betuigd en zegt open te staan voor een gesprek met de slachtoffers.