Advertentie Stad nl Mee met de waterpolitie: "Varen moet leuk zijn, maar kan niet gepaard gaan met alcohol"

Ook dit zomerweekend krioelt het weer van de bootjes op het water. Meestal gaat het goed maar een ongeluk zit in een klein hoekje. Er zijn namelijk regelmatig schippers die te diep in het glaasje hebben gekeken of geen idee hebben wat de regels op het water precies zijn. Daarom wordt er deze zomer door de politie streng gecontroleerd.

"U heeft hier een stuurboordwal verplichting. U vaart middenvaarwater. U moet helemaal daarheen." Hoofdinspecteur René Bultstra van het Team Verkeer van de Amsterdamse politie stuurt de ene na de andere schipper naar de rechterkant van het IJ. Samen met collega Dylan Koning controleert hij vanaf zijn snelle RIB-boot of iedereen zich aan de regels houdt. Vooral op het IJ kan onwetendheid tot ongelukken leiden zegt inspecteur Koning. "Je ziet het hier nu ook weer. Daar een snelle motorboot, daar een containerschip en daar een veerpont die wil gaan varen." Dode hoek Amateurschippers zitten de beroepsvaart met regelmaat in de weg omdat ze niet voldoende rechts varen. En dat is link omdat ze al snel in de dode hoek zitten van zo'n beroepsvaarder. Volgens Rijkswaterstaat gebeuren er jaarlijks zo'n twintig ongelukken op het IJ en het Noordzeekanaal. Bultstra: "Dus wij zouden graag zien dat er voor gebieden als het IJ - grote nautische knooppunten - gewoon standaard een klein vaarbewijs 1 verplicht wordt gesteld."

Alcoholcontrole op het water - AT5

De politie controleert niet alleen of iedereen aan de goede kant van het water zit maar ook of schippers op snelle of grote boten in het bezit zijn van een vaarbewijs. De boete voor het varen zonder vaarbewijs is al snel 600 euro. Ook wordt er gecontroleerd of bestuurders van snelle motorboten een dodemanskoord dragen, of er zwemvesten aan boord zijn of een brandblusser. "Hou je aan de regels, hou het veilig." Want daar gaat het uiteindelijk om volgens Bultstra: veiligheid.

AT5

Bultstra ziet op een motorsloepje dat midden op het IJ vaart ook allemaal drank aan boord. "Je mag even volgen." Het bootje wordt naar het Oosterdok gebracht, waar het 'kantoorschip' van de politie ligt. Hier worden blaastesten afgenomen. Koning: "Het is iets wat we veel zien. Varen is leuk en moet ook leuk zijn, maar dat kan niet gepaard gaan met alcohol." Hoewel alleen de schipper nuchter moet zijn vindt Bultstra dat iedereen aan boord verantwoordelijkheid draagt. "Je moet ervoor zorgen dat jouw schipper nuchter blijft. We vinden het wel vreemd als we op de A2 een file creëren met allemaal cabrio's waarbij iedereen een fles wijn in de handen heeft, maar op het water is het kennelijk iets anders. En daar zijn we echt wel mee bezig. Om dat beeld een beetje te veranderen." De regels op het water zijn hier te vinden.