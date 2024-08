Rijkswaterstaat betrapt op heterdaad overtreders bij afsluiting A10

Begin vorige week was een taxi betrokken bij een zwaar ongeval op de A10 Oost, vermoedelijk na het negeren van een rood kruis. En zo'n overtreding is niet uniek: een weginspecteur van Rijkswaterstaat signaleerde op de A10 Oost in korte tijd drie automobilisten die doorreden na een rood kruis. Met alle risico's van dien.

Tijdens de avondspits van 6 augustus knalde een taxi op een pijlwagen, die daar stond vanwege de afsluiting van de A10 Noord om wegwerkzaamheden. De chauffeur en een andere inzittende raakten gewond en er werd onder meer een traumahelikopter gealarmeerd.

Wat er precies is misgegaan, moet nog blijken. Maar wie zo'n pijlwagen raakt of op een haar na ontwijkt, heeft waarschijnlijk al een of meerdere rode kruizen genegeerd.



En zo'n rood kruis is er niet voor niks, zegt een weginspecteur van Rijkswaterstaat in een vandaag gepubliceerd interview met De Telegraaf. Het matrixbord negeren, levert gevaar op voor hulpverleners, wegwerkers en andere weggebruikers. Hij peilde op de A10 Oost hoe goed automobilisten zich aan de verkeersregels hielden en zeker drie slaagden niet voor de test.

Hoge boete

"Je ziet dat mensen nog net het overige verkeer willen inhalen en dan in de problemen komen en onder het rode kruis doorrijden", aldus de inspecteur tegen De Telegraaf. "Ze moeten remmen of uitwijken en het andere verkeer moet daarop reageren." De ten minste drie overtreders kunnen binnenkort een boete van minimaal 280 euro verwachten.

Het doorrijden na een rood kruis is een landelijk probleem: vorig jaar werden duizenden automobilisten hiervoor beboet. Rijkswaterstaat is daarom onlangs een campagne gestart om aandacht te vragen voor de veiligheid van zijn medewerkers.

De wegwerkzaamheden aan de A10 Noord buitenring duurden tot 10 augustus. Tot maandag 9 september wordt gewerkt aan de binnenring (richting Oost).