Drietal overvalt telefoonwinkel in Zuidoost

Een telefoonwinkel aan de Harriët Freezerstraat in Zuidoost is vanavond rond 19.00 uur overvallen. Dat meldt de politie.

Een van de drie verdachten is kort na de overval door omstanders overmeesterd en overgedragen aan de politie. De overige twee wisten te ontkomen.

Of bij de overval iets is buitgemaakt, is niet duidelijk.

De politie zette het gebied rondom de winkel kort af voor onderzoek, maar heeft de afzetting inmiddels weer opgeheven.